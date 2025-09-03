HD Hyundai firma MOU per modernizzare i cantieri navali statunitensi

HD Hyundai ha firmato un Memorandum d’intesa (MOU) con Cerberus Capital e la Korea Development Bank (KDB) per istituire un programma congiunto di investimenti marittimi tra Corea e Stati Uniti

HD Hyundai ha firmato un Memorandum d’intesa (MOU) con Cerberus Capital e la Korea Development Bank (KDB) per istituire un programma congiunto di investimenti marittimi tra Corea e Stati Uniti. L’accordo è stato formalizzato a Washington, DC, durante la cerimonia del Memorandum d’intesa per la partnership manifatturiera tra Corea e Stati Uniti, alla quale hanno partecipato il Segretario al Commercio degli Stati Uniti Howard Lutnick e il Ministro del Commercio, dell’Industria e dell’Energia coreano Kim Jung-kwan.

Il programma, descritto come un’iniziativa multimiliardaria, sosterrà l’acquisizione e la modernizzazione dei cantieri navali statunitensi, gli investimenti nei fornitori per rafforzare le catene di approvvigionamento e lo sviluppo di tecnologie come la navigazione autonoma e l’intelligenza artificiale.

HD Hyundai fungerà da investitore di riferimento e da partner tecnico e industriale. Cerberus supervisionerà la gestione degli investimenti, mentre KDB fornirà supporto agli investitori coreani.

Il protocollo d’intesa è descritto come il primo risultato tangibile della cooperazione bilaterale nella costruzione navale dopo il vertice Corea-Stati Uniti.

All’inizio del 2025, HD Hyundai ha anche firmato accordi di cooperazione con Huntington Ingalls Industries ed Edison Chouest Offshore e si è aggiudicata un contratto con la 7a flotta della Marina degli Stati Uniti per la revisione della USNS Alan Shepard.