Edizioni BD pubblica “I giorni della sposa. Vol. 15” di Kaoru Mori

Disponibile nelle librerie e online per la casa editrice Edizioni BD “I giorni della sposa. Vol. 15” di Kaoru Mori

Sul finire dell’Ottocento, lungo la Via della Seta, si incrociano le vite e gli amori di persone all’apparenza lontane. Come Amira, splendida ventenne che cavalca e tira con l’arco come un uomo, e Karluc, dolce dodicenne al quale lei è data in sposa. O come Henry, ricercatore inglese in viaggio in Medio Oriente, e Talas, giovane nomade rimasta troppo presto vedova. Tra difficoltà quotidiane, shock culturali e conflitti tribali, anche le vicende più spinose si eleveranno a favole romantiche.