Chloe Malle prende il posto di Anna Wintour: è la nuova direttrice di Vogue Us

Anna Wintour ha la sua erede. È Chloe Malle la nuova direttrice dei contenuti di Vogue Us. La 39enne è attualmente direttrice di Vogue.com e co-conduttrice di The Run-Through, il podcast settimanale di moda e cultura di Vogue. Con effetto immediato, viene catapultata alla direzione creativa ed editoriale della testata. “La moda e i media si stanno evolvendo a una velocità vertiginosa, e sono così entusiasta – e ammirata – di farne parte”, ha dichiarato.

“Mi sento anche incredibilmente fortunata ad avere ancora Anna, proprio qui in fondo al corridoio, come mia mentore”, ha aggiunto direttrice figlia dell’attrice statunitense Candice Bergen e del regista francese Louis Malle. Lo scorso giugno, la giornalista britannica – 75 anni – ha annunciato il suo addio, chiudendo definitivamente un’era durata 37 anni.

“In un momento di cambiamento sia all’interno che all’esterno della moda- ha commentato Wintour – Vogue deve continuare a essere al tempo stesso portavoce e leader che supera i limiti. Chloe ha dimostrato spesso di saper trovare l’equilibrio tra la lunga e singolare storia di Vogue America e il suo futuro in prima linea nel nuovo. Sono entusiasta di continuare a lavorare con lei, come sua mentore ma anche come sua allieva, mentre guida noi e il nostro pubblico dove non siamo mai stati prima”.

Wintour rimarrà la direttrice editoriale globale di Vogue e supervisionerà tutte le edizioni del magazine, inclusa quella statunitense.

MALLE IN VOGUE DAL 2011

Malle è arrivata a Vogue nel 2011, assumendo il ruolo di Social Editor della testata. Si occupava di “tutti i servizi fotografici per matrimoni e social e contribuendo a un’ampia gamma di argomenti, tra cui moda, politica, casa e giardino, bellezza e salute“. Oltre al suo lavoro per la rivista, Malle è stata curatrice di diversi libri per Vogue. “Dal 2016 al 2023- si legge su Vogue.com – Malle è stata Contributing Editor della rivista, scrivendo articoli, supervisionando progetti speciali e lavorando come curatrice delle sedute. I suoi articoli sono apparsi anche su The New York Times, The Wall Street Journal, Architectural Digest, WWD e altri”.

Malle – sposata e mamma di due bambini piccoli (Louis Albert nato nel 2020 e Alice nel 2022) – ha continuato a brillare come direttrice di Vogue.com. Dall’autunno del 2023, “il traffico diretto al sito è raddoppiato e Vogue.com ha registrato una crescita a due cifre in tutti i parametri chiave, tra cui visualizzazioni uniche, tempo di permanenza e produzione di contenuti, in occasione di eventi importanti come il Met Gala e Vogue World. Malle ha avuto un ruolo chiave nell’espansione di Vogue verso nuove forme di narrazione, lanciando newsletter guidate dalla redazione e introducendo prodotti annuali di successo come Dogue e la Vogue Vintage Guide. Ha inoltre ulteriormente migliorato la visibilità della sezione Weddings di Vogue, aumentando la produzione di contenuti del 30% e ottenendo un coinvolgimento record”.

