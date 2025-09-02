US Open, Sinner travolge Bublik: nei quarti il derby con Musetti

In un’ora e ventuno minuti Sinner si è preso i quarti di finale degli Us Open strapazzando Bublik: ora la sfida a Musetti

Travolgente Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo ha spazzato via Aleksandr Bublik negli ottavi degli Us Open di tennis e adesso nei quarti sarà derby italiano con Lorenzo Musetti. All’Arthur Ashe stadium di Flushing Meadows, non c’è stata partita: l’altoatesino ha preso a pallate l’avversario, unico giocatore che era riuscito a sconfiggerlo quest’anno oltre a Carlos Alcaraz. Il kazako, infatti, si era imposto a giugno scorso sull’erba di Halle. E’ sembrata una vita fa. Sinner infatti stavolta è stato devastante, lasciandogli appena tre game. Vittoria in tre set con il punteggio di 6-1, 6-1, 6-1. Un assolo. Per Jannik è stato il 21esimo successo a New York e il 25esimo consecutivo negli Slam sul cemento.

In un’ora e ventuno minuti Jannik Sinner si è preso i quarti di finale degli Us Open strapazzando Aleksandr Bublik. “Sono molto contento- ha detto l’azzurro dopo la vittoria- E’ andata molto bene, ho trovato subito concentrazione e confidenza con il servizio e sono riuscito a giocare un’ottima partita. L’ho interpretata al meglio. Lui oltretutto veniva da un match complicato, aveva giocato cinque set difficili e probabilmente era stanco. A me poi questo torneo e questo stadio regalano sempre tante energie. Sono felice di avere raggiunto nuovamente i quarti qui a New York”.

Adesso sarà derby contro Musetti. “E’ bellissimo, Lorenzo è uno dei più grandi talenti del tennis italiano. E’ da tanto che non giochiamo contro. E poi comunque così abbiamo la certezza che ci sarà un azzurro in semifinale” ha concluso Sinner.

