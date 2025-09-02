Trump contro l’India: “Compra dalla Russia, ci danneggia da decenni”

Per Financial Times e Reuters, l’amministrazione Trump ha deciso di raddoppiare i dazi sulle importazioni dall’India, portandoli fino al 50%

Donald Trump torna a puntare il dito contro l’India, accusando Nuova Delhi di aver mantenuto per decenni una relazione commerciale “totalmente a senso unico” con Washington.

In un post su Truth Social, il presidente americano ha sostenuto che gli Stati Uniti importano dal Paese asiatico “massicce quantità di beni”, mentre riescono a esportarne “molto poco” a causa dei dazi elevati imposti dal governo indiano.

“È stata una catastrofe a senso unico per molti decenni”, ha scritto Trump, ricordando che le tariffe indiane sarebbero state “le più alte di qualsiasi altro Paese” e avrebbero reso difficile l’ingresso delle imprese statunitensi in quel mercato.

IL NODO DEI RAPPORTI CON LA RUSSIA

Trump ha inoltre evidenziato che l’India continua ad acquistare la maggior parte di petrolio e armamenti dalla Russia, e solo in minima parte dagli Stati Uniti. Secondo l’inquilino della Casa Bianca, Delhi avrebbe ora offerto di ridurre i dazi “a zero”, ma la mossa arriverebbe troppo tardi: “Avrebbero dovuto farlo anni fa”, ha commentato, invitando i suoi sostenitori a “riflettere su questi semplici fatti”.

LA CRISI COMMERCIALE DEL 2025

Le parole di Trump si inseriscono in un contesto già teso tra Washington e Nuova Delhi.

Come riportano Financial Times e Reuters, l’amministrazione americana ha deciso di raddoppiare i dazi sulle importazioni dall’India, portandoli fino al 50%, in risposta agli acquisti indiani di petrolio russo.

La misura ha innescato una crisi diplomatica ed economica senza precedenti tra i due Paesi, con effetti pesanti su diversi settori, dall’abbigliamento alla tecnologia. Una mossa che, secondo gli analisti, rischia di rafforzare ancora di più i legami con Mosca e Pechino.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)