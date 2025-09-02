Su RaiPlay torna torna “Drugs”, la serie che dà voce a chi vive il dramma delle dipendenze

Torna “Drugs”, la serie che dà voce a chi vive quotidianamente il dramma delle dipendenze, disponibile da martedì 2 settembre su RaiPlay

Dopo il grande interesse generato dalla prima stagione, la serie evolve per raccontare dipendenze spesso invisibili o sottovalutate, specie quelle legate al mondo digitale e ai comportamenti compulsivi post-pandemia.

In particolare, gli otto nuovi episodi saranno incentrati su disturbi alimentari con la complessa relazione tra bulimia, anoressia e fame emotiva e il cyber sex, il mondo di quelle content creator intrappolate in una spirale ambigua di sesso digitale e in bilico tra autonomia e dipendenza, visibilità e vulnerabilità. Inoltre, obiettivo puntato sul dating compulsivo, ossia la ricerca ossessiva di connessioni nelle app d’incontro, sul workaholism, cioè il burnout generazionale e la dipendenza dal lavoro.

Si racconterà anche del fenomeno Hikikomori post-Covid, dell’isolamento giovanile e depressione, della paura di essere tagliati fuori, alimentata dall’iperconnessione (Fomo), della dipendenza affettiva, ovvero quando l’amore diventa tossico e pericoloso, e degli effetti collaterali del disinibitore chimico ribattezzato “ecstasy liquida”.

“Drugs 2” è un progetto che unisce rigore e creatività, con l’obiettivo di informare, sensibilizzare e generare consapevolezza sulle patologie della contemporaneità, senza stigma né retorica.

La scrittura delle storie è nuovamente affidata a Fabio Ilacqua, come showrunner del progetto che anche in questa edizione ha selezionato un team di giovani registi capaci di parlare a un pubblico più giovane con autenticità, empatia e impatto. La regia è di Anita Fronza, Fabio Ilacqua, Martino Ilacqua, Francesca Marra, Giovanni Benedetto Matteucci, Sophie Perazzolo, Mirko Salciarini, Michele Stella e Sonia Veronelli.