Nestlé licenzia il ceo Freixe per una “relazione non dichiarata” con una collega

Nestlé ha licenziato il ceo Freixe per una “relazione non dichiarata” con una collega. Per l’azienda svizzera “è stato violato il codice di condotta aziendale”

Nestlé ha licenziato con effetto immediato l’amministratore delegato Laurent Freixe dopo un’indagine su una “relazione sentimentale non dichiarata” e ha nominato come suo sostituto il direttore di Nespresso, Philipp Navratil. Lo riporta il Financial Times.

Il presidente di Nestlé, Paul Bulcke, ha dichiarato: “Questa è stata una decisione necessaria. I valori e la governance di Nestlé sono solide fondamenta della nostra azienda. Ringrazio Laurent per i suoi anni di servizio in Nestlé”. L’azienda svizzera di beni di consumo, si legge “ha affermato che le dimissioni di Freixe, promosso ad amministratore delegato lo scorso agosto dopo quasi 40 anni trascorsi in Nestlé, sono avvenute in seguito a un’indagine su una relazione con una sua diretta subordinata che violava il suo codice di condotta aziendale“.

La relazione era stata segnalata più volte attraverso il sistema di reclami interno di Nestlé chiamato ‘Speak Up’ “per possibili conflitti di interesse e favoritismi”. Il mese scorso, Nestlé aveva dichiarato al Financial Times che, “a seguito dell’indagine interna, aveva scoperto che le affermazioni erano infondate. Tuttavia, a seguito del persistere delle denunce interne, il consiglio di amministrazione di Nestlé ha successivamente deciso di avviare un’altra indagine con l’ausilio di un consulente esterno. Questa ha riscontrato che le accuse erano fondate”.

