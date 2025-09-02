La Russia: “Non ancora raggiunto un accordo tra Putin e Trump per incontro con Zelensky”

Guerra in Ucraina, il Cremlino: “Non ancora raggiunto un accordo tra Putin e Trump per un incontro con Zelensky”. Macron sente Rutte, Segretario generale della Nato

Putin e Trump non hanno ancora raggiunto alcun accordo su un incontro con Volodymyr Zelensky. A dirlo è il consigliere per la politica estera, Iuri Ushakov, come riporta l’agenzia nazionale Tass. “Finora, ciò che viene trasmesso dalla stampa non è esattamente ciò su cui avevamo concordato. Ora si parla di un incontro trilaterale, di un incontro tra Putin e Zelensky. Ma nello specifico, per quanto ne so, non c’è stato alcun accordo tra Putin e Trump su questo“, dice Ushakov.

Il tema del conflitto ucraino è stato sollevato durante il vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione Sco di Shanghai. “Il nostro presidente ne ha appena parlato con molti colleghi, tra cui il presidente Xi Jinping e, naturalmente, con il primo ministro dell’India”, ha spiegato il consigliere.

MACRON SENTE RUTTE: A PARIGI LA RIUNIONE DELLA COALIZIONE DEI VOLENTEROSI

Si è parlato di Ucraina anche tra il presidente francese, Emmanuel Macron, e il Segretario generale della Nato, Mark Rutte. A riferirlo è il primo in un messaggio pubblicato su X: “Ho appena parlato con il Segretario generale della Nato per preparare la riunione della Coalizione dei volenterosi, che si terrà questo giovedì a Parigi. Insieme ai nostri partner e in coordinamento con la Nato, lavoreremo per definire solide garanzie di sicurezza per l’Ucraina. Queste rappresentano un prerequisito necessario per procedere in modo credibile verso la pace. Esamineremo anche la posizione della Russia, che persiste nella sua guerra di aggressione e continua a rifiutare la pace. Unità e determinazione nel nostro sostegno all’Ucraina e una volontà incrollabile di pace”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)