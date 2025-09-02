“La Ragazza della palude”, in prima visione oggi su Rai 1: la trama

Tratto dall’omonimo bestseller di Delia Owens, “La ragazza della palude”, diretto da Olivia Newman, è proposto in prima visione martedì 2 settembre alle 21.30 su Rai 1. Il film, ambientato nella Carolina del Nord degli anni Cinquanta, racconta la storia di riscatto e indipendenza di Kya Clark, interpretata da Daisy Edgar-Jones. Kya è una giovane donna abbandonata da bambina dalla sua famiglia, che è riuscita a sopravvivere trovando rifugio e forza nella selvaggia bellezza delle paludi.

Nel momento in cui la ragazza, cresciuta in totale solitudine tra acqua e canneti, viene accusata dell’omicidio di un uomo, il film si trasforma in un dramma giudiziario che mette in luce la capacità di sopravvivenza della protagonista, pronta a sfidare i pregiudizi di una comunità ristretta. Il film vanta un cast di talento che include Taylor John Smith e Harris Dickinson. Con Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson, David Strathairn.