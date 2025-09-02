Individuato un altro caso di West Nile in Sardegna

Un altro caso di West Nile in Sardegna: un uomo ottantaseienne del Campidano di Oristano è risultato positivo al virus

Altro caso di febbre del Nilo in Sardegna. Un uomo ottantaseienne del Campidano di Oristano è risultato positivo al virus della “West Nile”, tredicesimo caso umano diagnosticato quest’anno nella provincia sarda.

L’ultraottantenne, fa sapere la asl locale, è ricoverato nel reparto di medicina dell’ospedale San Martino di Oristano. Dopo l’accertamento, il dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria, diretto da Maria Valentina Marras, ha fatto scattare immediatamente tutte le misure previste per il caso: indagine epidemiologica e circoscrizione dell’area dell’abitazione dell’uomo, per consentire una disinfestazione più approfondita.

Nelle scorse settimane erano risultati positivi al virus altri tre ultrasettantenni, sei ultrasessantenni, un ultraquarantenne, un ultraottantenne e un ultranovantenne. Di questi dodici contagiati, nove sono ancora ricoverati in diversi ospedali, mentre tre sono stati dimessi e hanno fatto rientro nelle proprie abitazioni.

