India: investimenti marittimi da 1 trilione di dollari

Shri Sarbananda Sonowal, ha esortato i partner globali a considerare l’India come un polo di investimenti, presentando investimenti marittimi da 1 trilione di dollari

Il Ministero dei porti, della navigazione e delle vie navigabili (MoPSW) ha convocato a Delhi un incontro con rappresentati di 28 paesi nei vari settori dello shipping in vista dell’India Maritime Week (IMW) 2025, in programma dal 27 al 31 ottobre a Mumbai.

Il ministro dell’Unione per i porti, la navigazione e le vie navigabili, Shri Sarbananda Sonowal, ha esortato i partner globali a considerare l’India come un polo di investimenti, presentando quella che ha descritto come una tabella di marcia per investimenti marittimi da 1 trilione di dollari.

Ha affermato: “Il percorso marittimo dell’India sta entrando in un nuovo capitolo sotto la guida del Primo Ministro Shri Narendra Modi. Con iniziative come Maritime India Vision 2030 e Maritime Amrit Kaal Vision 2047, il nostro ecosistema portuale, marittimo e logistico sta diventando più resiliente, sostenibile e pronto per il futuro”.

Shri Sonowal ha sottolineato le opportunità di joint venture nei porti e nei terminal merci, nei terminal multimodali, nei servizi marittimi, nella cantieristica navale, nel riciclaggio delle navi, nelle riparazioni navali, negli hub dell’idrogeno verde e nel trasporto marittimo sostenibile.

Ha aggiunto: “Queste opportunità aprono una tabella di marcia per investimenti marittimi da 1 trilione di dollari USA”.

Il Ministro di Stato per i Porti, la Navigazione e le Vie Nautiche, Shri Shantanu Thakur, ha affermato che l’India sta riformando la modernizzazione dei porti, le vie navigabili interne e la navigazione ecologica e digitale, sollecitando al contempo un maggiore coinvolgimento del settore privato. Ha citato la dichiarazione del Primo Ministro secondo cui “I porti non sono solo porte di accesso alla prosperità, ma porte di accesso al futuro dell’India”.

Ha affermato che le partnership globali si stanno espandendo nei settori della cantieristica navale, della logistica intelligente e della navigazione ecologica, supportate da tecnologie quali la logistica basata sull’intelligenza artificiale e le operazioni portuali digitali.