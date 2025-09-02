In prima visione oggi su Rai 3 “Finale a sorpresa” con Cruz e Banderas: la trama

Appuntamento da non perdere con la programmazione dedicata alla Mostra del Cinema di Venezia martedi 2 settembre su Rai 3 alle 21.20 con il film “Finale a sorpresa – Official Competition”

Il film, interpretato da Penelope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martínez, è stato presentato in concorso alla 78esima edizione del Festival cinematografico del Lido. Un miliardario decide di finanziare un film che vorrebbe diventasse di culto. A questo scopo ingaggia l’eccentrica regista Lola Cuevas, che dovrà gestire i conflitti tra i due protagonisti, il divo hollywoodiano Félix e il talentuoso e impegnato Iván. Lola decide che per integrarli dovrà sottoporli a una serie di prove. Pellicola originale e divertente, con un’inedita Cruz e Banderas che riesce a non prendersi sul serio: spiccata l’ispirazione al cinema di Almodovar, ma “Finale a sorpresa” è un film a sé.

“Finale a sorpresa – Official Competition”, (Competencia oficial, Spagna/Argentina 2021) di Mariano Cohn e Gastón Duprat, con Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martínez, José Luis Gómez, Manolo Solo.