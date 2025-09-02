In 10 anni DHL Group ha offerto prospettive di lavoro a oltre 30.000 rifugiati

Dal 2015, anno cruciale per le ondate migratorie verso l’Europa, DHL Group ha offerto prospettive di lavoro a oltre 30.000 rifugiati

Dal 2015, anno cruciale per le ondate migratorie verso l’Europa, DHL Group ha offerto prospettive di lavoro a oltre 30.000 rifugiati ed è uno dei principali datori di lavoro per i rifugiati a livello mondiale. Oltre ai contratti di lavoro a tempo indeterminato e ai tirocini, dal 2015 circa 350 rifugiati hanno completato un apprendistato presso DHL Group e, molti degli attuali dipendenti, provengono dai principali Paesi migratori: Siria, Afghanistan e Ucraina.

Grazie all’elevato numero di posti di lavoro che richiedono poche qualifiche, questi dipendenti sono impiegati principalmente nella consegna o nello smistamento di lettere e pacchi, mentre alcuni hanno ora trovato un impiego nelle professioni per cui erano stati formati. Molti altri, invece, hanno potuto sviluppare il proprio percorso di carriera all’interno di DHL Group, ad esempio passando da autista di consegna a team leader.

“Consentire ai rifugiati con permesso di lavoro di entrare rapidamente nel mercato del lavoro non è solo un prerequisito per l’integrazione sociale, ma è anche nell’interesse dell’economia, poiché può alleggerire il carico sui sistemi sociali e mitigare gli effetti del cambiamento demografico. Siamo quindi orgogliosi di essere all’avanguardia in questo settore e di aver offerto al numero più alto di rifugiati, rispetto a qualsiasi altra azienda, accesso al mercato del lavoro “, afferma Thomas Ogilvie, Chief Human Resources Officer e Labor Director di DHL Group.