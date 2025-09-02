Il racconto degli ultimi giorni del Fuhrer con “La caduta” oggi su Rai Movie

Martedì 2 settembre, alle 21.10, Rai Movie trasmette “La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler”, ovvero il racconto della morte del dittatore

Aprile 1945, Berlino sta per cadere sotto l’offensiva delle forze alleate: il Führer si è rifugiato in un bunker dove riceve, tra follia e disperazione, le visite dei gerarchi nazisti, nell’imminenza della fine del Reich e della conquista della città di Berlino da parte dell’esercito russo. Diretto da Oliver Hirschbiegel e tratto da un libro di Joachim Feist, il film, pieno di umanità e orrore, si distingue per l’accurata e profonda ricostruzione storica e per l’interpretazione di Bruno Ganz che è stato uno dei massimi attori tedeschi contemporanei.

Sorretto da un cast di rilievo, scelto confrontando durante i provini i volti degli attori con quelli dei gerarchi nazisti, “La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler” è stato candidato all’Oscar per la migliore pellicola in lingua straniera nel 2005. Nel cast, Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara, Corinna Harfouch, Ulrich Matthes, Juliane Köhler ed Heino Ferch.