Il film “Solo cose belle” stasera su Rai 5: ecco la trama

Il film d’esordio del regista Kristian Gianfreda, “Solo cose belle”, in onda martedì 2 settembre alle 21.15 su Rai 5: ecco la trama
L’incontro tra Benedetta, una ragazzina di 16 anni, e gli ospiti di una casa-famiglia dal passato difficile che vengono malvisti dagli abitanti di un paese romagnolo. Lo racconta il film d’esordio del regista Kristian Gianfreda, “Solo cose belle”, in onda martedì 2 settembre alle 21.15 su Rai 5. Nel cast Idamaria Recati, Luigi Navarra, Giorgio Borghetti, Carlo Maria Rossi, Barbara Abbondanza.