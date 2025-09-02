Il film “Prigione 77” di Alberto Rodrìguez oggi su Rai 4: la trama

Stasera su Rai 4 in onda il film “Prigione 77” di Alberto Rodrìguez, un thriller carcerario basato su fatti realmente accaduti: la trama

Ambientato nella Spagna degli anni ‘70, a cavallo della caduta del franchismo, il film “Prigione 77” – in onda martedì 2 settembre, alle 21.20, su Rai 4 – segue la vicenda di Manuel, un ragazzo che si trova rinchiuso nel “cárcel La Modelo” di Barcellona. L’accusa di appropriazione indebita sul posto di lavoro potrebbe costargli una pena tra i dieci e i vent’anni. La sua permanenza nel carcere da subito risulta insostenibile, oltre ogni sua peggiore aspettativa, ma ben presto Manuel entra a far parte del gruppo di detenuti comuni che si stanno battendo per ricevere l’amnistia già concessa ai detenuti politici.

Basato su fatti realmente accaduti, “Prigione 77” ricostruisce gli eventi e le azioni del Comitato per i diritti dei prigionieri in Spagna durante la transizione dal franchismo alla Repubblica. Dopo il grande successo di pubblico e critica per i crime “La isla minima” e “L’uomo dai mille volti”, il regista e sceneggiatore Alberto Rodrìguez si confronta con il racconto storico, per narrare, attraverso un appassionante dramma carcerario, uno spaccato importante del suo Paese che ha portato al riconoscimento dei diritti dei detenuti in un sistema che negava ogni possibilità di riscatto e ogni affermazione identitaria.