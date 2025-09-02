Gigi Riva è “L’avversario” di Tardelli stasera su Rai Storia

Una leggenda del calcio italiano: Gigi Riva. E’ lui il protagonista de “L’Avversario”, un format originale prodotto da Rai Cultura e Stand by me, stasera su Rai Storia

Una leggenda del calcio italiano: Gigi Riva. E’ lui il protagonista de “L’Avversario”, un format originale prodotto da Rai Cultura e Stand by me, in onda martedì 2 settembre alle 21.10 su Rai Storia. Attraverso le tappe della sua vita e della sua carriera, nei luoghi di Cagliari che ancora trattengono la memoria della sua leggenda, Tardelli traccia un profilo di Riva, con il supporto del figlio Nicola, nella prima intervista dopo la morte del padre. Non mancano compagni di squadra e amici di una vita: Giuseppe Tomasini – tra i protagonisti della stagione d’oro del Cagliari – e Dino Zoff, che con Riva, oltre alla vittoria dell’Europeo del 1968, ha condiviso gli anni del servizio militare e numerose sfide in campionato che li vedevano affrontarsi da avversari.

Tra gli intervistati anche Pierluigi Cera che, oltre ad essere stato il capitano del Cagliari dal 1964 al 1973, ha condiviso con Riva il campo con la Nazionale, una su tutte la partita del secolo: Italia-Germania 4-3 ai Mondiali di Messico del 1970. Roberto Boninsegna è stato compagno di squadra di Riva dal 1966 al 1969, anno in cui fu ceduto all’Inter anche a causa del netto rifiuto di Riva a trasferirsi. I due erano spesso in competizione per il titolo di capocannoniere del campionato ed erano le punte d’attacco dell’Italia ai Mondiali di Messico del 1970. Infine, Giancarlo de Sisti, centrocampista della Fiorentina grande avversaria del Cagliari, che ha giocato con Riva tutte le più importanti partite con la maglia azzurra.