Fratelli Cosulich avrà a disposizione una nuova petroliera

Fratelli Cosulich Marine Energy ha effettuato la posa della chiglia per Anna Cosulich, una bunker tanker IMO II da 7.999 DWT in costruzione presso il cantiere navale Taizhou Maple Leaf in Cina

Fratelli Cosulich Marine Energy ha effettuato la posa della chiglia per Anna Cosulich, una bunker tanker IMO II da 7.999 DWT in costruzione presso il cantiere navale Taizhou Maple Leaf in Cina, descritta dalla società come “pronta per il metanolo” con consegna prevista per il primo trimestre del 2026.

La società afferma che la nave sarà dotata di rivestimento per cisterne di carico MarineLINE, un generatore di azoto, giunti di collegamento/scollegamento rapido (QCDC), due misuratori di portata di massa e due segregazioni del carico, con disposizioni in linea con i requisiti di rifornimento di metanolo; gli obiettivi dichiarati sono un più rapido ricambio delle cisterne, una maggiore durata del rivestimento e una maggiore precisione nel trasferimento della custodia durante le operazioni di rifornimento.

La posa della chiglia segue il taglio della lamiera del 2 aprile 2025 per l’Anna Cosulich nello stesso cantiere; la nave sarà in grado di supportare metanolo e miscele di biocarburanti fino a B100 e carburanti marini convenzionali, inoltre è la prima unità di una serie di quattro navi cisterna per il rifornimento di metanolo IMO II da 7.999 DWT.