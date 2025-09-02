Estrazione Superenalotto 2 settembre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 2/9/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 2 settembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 140 del 2/9/2025
16-19-28-44-60-78
Numero Jolly
9
Numero Superstar
73
Quote Superenalotto del 2 settembre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|2
|€ 83.408,24
|punti 4
|452
|€ 377,63
|punti 3
|18.727
|€ 27,35
|punti 2
|300.586
|€ 5,28
Quote Superstar del 2 settembre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|1
|€ 37.763,00
|3 stella
|73
|€ 2.735,00
|2 stella
|1.275
|€ 100,00
|1 stella
|8.564
|€ 10,00
|0 stella
|19.119
|€ 5,00