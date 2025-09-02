Estrazione Superenalotto 2 settembre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 2/9/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 2 settembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 140 del 2/9/2025

16-19-28-44-60-78

Numero Jolly

9

Numero Superstar

73

Quote Superenalotto del 2 settembre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 52 83.408,24
punti 4452 377,63
punti 318.727 27,35
punti 2300.586 5,28

Quote Superstar del 2 settembre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella1 37.763,00
3 stella73 2.735,00
2 stella1.275 100,00
1 stella8.564 10,00
0 stella19.119 5,00