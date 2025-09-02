Esplosione in una casa a Meta di Sorrento: due morti

Esplosione in casa a Meta di Sorrento: due morti. Una probabile fuga di gas ha interessato un appartamento in via Cristoforo Colombo

Due persone di 81 e 92 anni sono morte questa mattina a Meta di Sorrento (Napoli) dove, poco prima delle 8, si è verificata una forte esplosione in un appartamento di via Cristoforo Colombo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sorrento e della stazione di Piano di Sorrento. Secondo la prima ricostruzione dei militari, l’esplosione sarebbe da ricondurre a una fuga di gas.

Nell’abitazione un uomo e una donna, conviventi, che sono deceduti. Si chiamavano Rosa Formato, nata nel 1944 a Lioni (Avellino), e Raffaele Cretella, nato a Scafati (Salerno) nel 1932. L’incendio ha interessato altre due abitazioni vicine, senza provocare gravi danni. Carabinieri e vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area. Sono in corso accertamenti, coordinati dalla procura di Torre Annunziata.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)