Emilio Fede ricoverato a Segrate in condizioni critiche

Emilio Fede in condizioni critiche, la figlia: “Papà continua a lottare”. Lo storico conduttore del Tg4 è ricoverato in una struttura sanitaria di Segrate, vicino Milano
Emilio Fede è ricoverato in condizioni critiche in una struttura sanitaria di Segrate, vicino Milano. La notizia è stata confermata dalla figlia Sveva, che al Corriere della Sera ha raccontato di un peggioramento nelle ultime ore: “Papà continua a lottare come un leone, è un guerriero”. Al suo fianco ci sono le figlie Sveva e Ottavia, mentre il figlio Guelfo è rientrato dall’estero per raggiungerlo.
UNA CARRIERA LUNGA MEZZO SECOLO
Giornalista e volto televisivo tra i più noti, Fede ha compiuto 94 anni lo scorso giugno. Dopo gli inizi in Rai, con esperienze da inviato e la direzione del Tg1, nel 1992 fu chiamato da Silvio Berlusconi alla guida del Tg4, che condusse fino al 2012. Per due decenni il suo telegiornale fu riconoscibile per il taglio esplicitamente filoberlusconiano e uno stile personale che lo rese al tempo stesso seguito e criticato.
GLI ULTIMI ANNI
L’uscita da Mediaset coincise con il coinvolgimento nell’inchiesta Ruby. Negli anni successivi Fede si è progressivamente allontanato dalla scena pubblica, segnato anche dalla scomparsa della moglie, la giornalista e parlamentare Diana De Feo, morta nel 2021 dopo quasi sessant’anni di matrimonio.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)