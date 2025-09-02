Crolla la facciata di una palazzina: tragedia sfiorata a Lamezia Terme

A Lamezia Terme tragedia sfiorata: crolla la facciata di un palazzo, nessun ferito. L’area è stata messa in sicurezza dai Vigili del fuoco

Si vedono i quadri appesi alle pareti, i letti ordinati, i divani appoggiati al muro, l’auto parcheggiata nel garage: tutto è disposto come se niente fosse successo. Sono le stanze arredate di un palazzo di quattro piani interamente “sventrato” da un lato per il crollo di tutta la facciata di un edificio civile a quattro piani. Il cedimento è accaduto a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, e non ha provocato danni alle persone

Sul posto sono subito intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’intera area in via Galluppi, effettuando anche le necessarie verifiche per capire la dinamica dell’accaduto.

Presenti anche pattuglie dei carabinieri, polizia e polizia locale, oltre al personale sanitario del 118.

