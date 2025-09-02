Bocconi Press pubblica “Il capitale naturale” di Partha Dasgupta

Disponibile nelle librerie e online sugli store digitali per Bocconi University Press “Il capitale naturale” di Partha Dasgupta

Immaginate una squadra di calcio che misura il suo successo solo in base ai gol segnati e non conta i gol subiti. Quella squadra di calcio potrebbe perdere senza accorgersene… La natura non è una risorsa infinita, eppure per secoli l’abbiamo usata come se lo fosse. Oggi più che mai, però, sappiamo che la nostra domanda e la nostra pressione sul mondo naturale sono insostenibili ed è ora che anche i nostri modelli economici riflettano questa condizione di fatto. Le misure economiche che utilizziamo da troppo tempo sono errate perché sottovalutano o trascurano la natura. Questa idea è da decenni al centro del lavoro di Dasgupta. In particolare, la nostra principale misura di crescita, il Prodotto interno lordo (PIL), non tiene conto della perdita netta dei prodotti della natura e dei servizi che la accompagnano, fornendo inevitabilmente un’immagine falsata della nostra salute economica. In questo libro l’autore attinge a una vita di ricerche per guidarci nell’economia della biodiversità spiegandoci perché dobbiamo mettere la natura al centro dei nostri modelli economici. Un libro coraggioso e pieno di speranza per tempi incerti.