Al Centro per l’impiego di Ravenna la campagna nazionale di assunzioni 2025 di GNV


Il 10 settembre al Centro per l’impiego di Ravenna la nuova tappa della campagna nazionale di assunzioni 2025 di GNV

gnv

È stato scelto il Centro per l’impiego di Ravenna per la nuova tappa della campagna nazionale di assunzioni 2025 di GNV – Compagnia di traghetti parte del Gruppo MSC, in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia, che ha l’obiettivo di potenziare l’organico e garantire il massimo livello del servizio. La tappa di Ravenna prevede un primo incontro introduttivo mercoledì 10 settembre 2025 alle 14:30, con la presentazione delle opportunità di lavoro sulle navi,” Lavorare navigando: entra in GNV”, che darà modo agli interessati di scoprire l’azienda, la vita a bordo ma anche i numerosi e potenziali percorsi di carriera e di formazione all’interno della Compagnia. Sarà anche l’occasione per illustrare iter, requisiti richiesti e modalità di candidatura.

Sarà possibile seguire l’evento in presenza, presso la “Sala Baldini” di via Guaccimanni 10, a Ravenna, oppure collegandosi online al link di seguito:

 https://regioneer.it/presentazione-GNV-cpiRA

Nei giorni successivi al primo incontro il Centro per l’impiego di Ravenna effettuerà poi il pre-screening delle candidature ricevute. I candidati ritenuti in linea con le posizioni ricercate saranno convocati alla giornata di recruiting in programma martedì 7 ottobre, per sostenere un colloquio conoscitivo e di selezione con i recruiter GNV, presso la sede stessa del Centro per l’impiego di Ravenna, in via Teodorico 21.

Le iscrizioni alla giornata di selezione del 7 ottobre si apriranno ufficialmente il giorno 10 settembre, secondo le modalità che verranno rese note durante il primo incontro introduttivo.

Al recruiting day di Ravenna GNV è alla ricerca di circa 150 persone con diversi livelli di professionalità:

Personale di gestione dell’hotel e amministrazione, come addetti/e vendite (shop assistant) – assistenti d’ufficio in lingua araba – cuochi –piccolo di camera (Cameriere di camera) – piccolo di cucina (aiutanti di cucina);

Personale di macchina (Engine) e di coperta (Deck), tra cui Elettricisti –Frigoristi – Direttori di Macchina – Ufficiali di macchina – Ufficiali di navigazione – Capi operai – Operai di macchina – Operai meccanici – Operai motoristi – Carpentieri –Marinai – Ottonai

La selezione è principalmente rivolta a candidati che abbiano maturato un’esperienza significativa nel settore.