A Cagliari, 11 persone in ospedale per intossicazione alimentare

Cagliari, undici persone in ospedale per intossicazione alimentare: dolori addominali, nausea e reazioni cutanee hanno colpito i commensali nel giro di poco tempo

Un pranzo in un locale del centro di Cagliari si è trasformato in un’emergenza sanitaria: undici persone sono state ricoverate dopo aver accusato malesseri improvvisi. Secondo le prime ricostruzioni, i sintomi sarebbero collegati al consumo di tonno servito crudo o poco cotto, ma solo gli accertamenti ufficiali potranno stabilire l’origine dell’episodio.

I SINTOMI E I SOCCORSI

Dolori addominali, nausea e reazioni cutanee hanno colpito i commensali nel giro di poco tempo. Dieci di loro sono stati raggiunti dalle ambulanze del 118 e trasferiti nei pronto soccorso cittadini, mentre un’altra persona ha fatto ingresso in ospedale autonomamente. Nessuno dei pazienti versa in condizioni gravi.

VERIFICHE NEL RISTORANTE

Sul caso indagano i carabinieri insieme ai Nas, che hanno avviato controlli nel locale per individuare le cause e verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie. L’attività non è stata al momento chiusa, ma l’esito degli accertamenti determinerà eventuali misure.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)