US Open, Sinner sfida Bublik: dove e quando vedere il match

Il numero 1 del mondo del tennis scende oggi lunedì 1° settembre, in campo nel match degli ottavi di finale degli US Open 2025. L’avversario da battere per raggiungere i quarti di finale è Alexander Bublik. La sfida è la prima del programma serale sul campo dell’Arthur Ashe Stadium di New York: si gioca alle 19 ora americana, più tardi per il pubblico in Italia, l’1 della notte italiana tra lunedì 1 e martedì 2 settembre.

Sinner-Bublik, come tutte le partite degli Us Open 2025, viene trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis dall’1 di notte, ma anche sui canali di SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app Sky Go, su NOW e SuperTenniX.

BUBLIK VINCENTE ‘IN ERBA’ SU SINNER

“Sarà dura, molto dura. Non sono ancora riuscito a batterlo sulla distanza dei cinque set, ma proverò a recuperare al meglio dopo questa partita e vedremo cosa accadrà. Cercherò di sfruttare le mie chance, sperando di non giocare alle 11 di mattina”, sono le parole dello sfidante Bublik alla vigilia del march contro Sinner. I due si sono affrontati 6 volte in carriera. L’azzurro ha vinto 4 dei sfide, il kazako due, tutte a Halle, giocando sull’erba. Sinner infatti si è imposto nelle due sfide giocate sul cemento, a Dubai e a Miami nel 2021. Quest’anno, il campione azzurro lo ha battuto nei quarti di finale sulla terra rossa del Roland Garros. In Germania è Bublik ad aver avuto la meglio, ad Halle in 3 set, per poi vincere il torneo. Anche l’altra vittoria su Sinner l’aveva ottenuta ad Halle, nel 2023, ma grazie al ritiro dell’avversario nei quarti di finale.

IL TREND ‘ZERO BREAK’ DEL KAZAKO

Dalla sua Bublik ha che finora non ha mai ceduto il servizio nel torneo: 55 game, nemmeno un break incassato. “Ma la prossima partita è contro Jannik, quindi perderò il servizio un paio di volte probabilmente”, ha previsto il kazako, dopo la vittoria contro l’americano Tommy Paul. Di sicuro niente sarà scontato in questo match.

