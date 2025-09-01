Treni turistici: arriva l’Espresso Siena, il nuovo collegamento diretto tra Roma e Siena

FS Treni Turistici Italiani (Gruppo FS) arricchisce la propria offerta autunnale con l’Espresso Siena, il nuovo collegamento diretto tra Roma e Siena

FS Treni Turistici Italiani (Gruppo FS) arricchisce la propria offerta autunnale con l’Espresso Siena, il nuovo collegamento diretto tra Roma e Siena.

Il servizio sarà operativo nel weekend, con partenza da Roma Termini sabato 27 settembre, 4 ottobre e 1° novembre, alle ore 7:42, e con ritorno da Siena domenica 28 settembre, 5 ottobre e 2 novembre, alle ore 15:05. Il treno prevede fermate a Tarquinia, Capalbio, Orbetello, Grosseto, Montepescali, Monte Antico, Buonconvento e Monteroni d’Arbia.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione di FS Treni Turistici Italiani e Fondazione FS, che ha curato il restauro delle carrozze di prima classe “Gran Confort”, icone dei viaggi degli anni Settanta, oggi protagoniste di un itinerario che attraversa l’Argentario e la Val d’Orcia.

Espresso Siena rappresenta un’alternativa lenta e panoramica, con un alto interesse storico e paesaggistico, e conferma l’impegno di FS Treni Turistici Italiani nell’esaltare un modo diverso di viaggiare che ha l’obiettivo di dare particolare attenzione al turismo di qualità e alla sostenibilità.

I biglietti dell’Espresso Siena sono disponibili sulla piattaforma Railbook, a partire da 29 euro.

Per tutte le informazioni sui livelli di servizio disponibili è possibile consultare il sito www.fstrenituristici.it.