“Squadra speciale Cobra 11” in prima assoluta stasera su Rai 2: la trama

Lunedì 1° settembre, in prima visione assoluta, su Rai 2 ritorna alle 21.20 “Squadra speciale Cobra 11″. La serie action tedesca più venduta all’estero, con protagonisti i due ispettori della polizia autostradale, Semir e Vicky, presenta un film per la tv dal titolo “Bella da morire”. Semir e Vicky sorprendono un uomo mentre si sta liberando di un cadavere.

La persona morta è una ragazza molto giovane, deceduta perché le è stato iniettato del botox contraffatto. Dal ritrovamento della ragazza parte un’indagine che porterà i due investigatori a scoprire delle verità molto dolorose.