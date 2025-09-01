“Precipitiamo di sicuro” è il nuovo EP della band triestina Katana Koala Kiwi

Dumba Dischi presenta “Precipitiamo di sicuro” nuovo EP della band triestina Katana Koala Kiwi in uscita su tutte le piattaforme digitali

Dumba Dischi presenta “Precipitiamo di sicuro” nuovo EP della band triestina Katana Koala Kiwi in uscita su tutte le piattaforme digitali il 29 agosto. Un’opera che in cui l’alt-rock dall’attitudine pop che rappresenta il marchio di fabbrica dei Katana Koala Kiwi esplora nuovi territori sonori grazie alle collaborazioni con Kalpa, RENTAL0012, Tom Ether e Klen-fi, artisti della fervida scena triestina così come tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione dell’EP con la collaborazione speciale dei romani Macadamia.

ASCOLTA L’EP: https://bfan.link/dumbadischi-precipitiamodisicuro

“Precipitiamo di sicuro è una finestra verso il passaggio a quella che viene definita da molti ‘età adulta’. Uno sguardo più oscuro e intimo dentro le nostre viscere. Se le paure fanno da collante per una società in decadimento, l’unica certezza rimane che, se non resteremo uniti, non sarà altro che una lenta caduta”. – Katana Koala Kiwi

CREDITS

Scritto, composto, arrangiato ed eseguito da: Alessandro Fulvio, Pietro Giannini, Gilberto Tomasella, Andrea Basso, Lorenzo Avanzini

Registrato da: Marco Parlante

Prodotto da: Katana Koala Kiwi, Marco Parlante, Alessandro Giorgiutti

Mix: Marco Parlante, Alessandro Giorgiutti, eccetto “Da quando ti conosco / Radici”, “Persone sole / Kolombia” e “Precipitiamo di sicuro” mixate da Alessandro Giorgiutti

Master: Ricky Carioti

– Da quando ti conosco / Radici (feat. Klen-Fi, RENTAL0012)

Arrangiata e registrata da: Ilija Diviacco

Eseguita da: Ilija Diviacco, Giada Fantoma, Carlo Gabriele Stocchi, Giovanni Benvenuto

Prodotta da: Ilija Diviacco, Katana Koala Kiwi, Alessandro Giorgiutti

– Persone sole / Kolombia (feat. Tom Ether)

Arrangiata, registrata ed eseguita da: Tommaso Cus

Prodotta da: Tommaso Cus, Katana Koala Kiwi, Alessandro Giorgiutti

– Precipitiamo di sicuro / Inc. (feat. Kalpa)

Arrangiata, registrata ed eseguita da: Angelo Mallardo

Prodotta da: Angelo Mallardo, Katana Koala Kiwi, Alessandro Giorgiutti

– Una festa che spesso mi perdo / Radici (feat. Macadamia)

Arrangiata ed eseguita da: Andrea Cascini, Alessandra Guidotti, Emanuele Fusaro

Prodotta da: Macadamia, Alessandro Giorgiutti

Copertina: Matilde Pernarcic

Foto: Francesco Manzoni

Visuals: Katana Koala Kiwi

Distributore: Believe

TRACKLIST

1. Radici

2. Kolombia

3. Inc.

4. Da quando ti conosco / Radici (feat. Klen-Fi, RENTAL0012)

5. Persone sole / Kolombia (feat. Tom Ether)

6. Precipitiamo di sicuro / Inc. (feat. Kalpa)

7. Una festa che spesso mi perdo / Radici (feat. Macadamia)