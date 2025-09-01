Paura ai Campi Flegrei: nella notte forte scossa di terremoto di magnitudo 4.0

Nella notte forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei di magnitudo 4.0. Il sisma avvertito anche a Napoli, Pozzuoli, nei quartieri Fuorigrotta e Vomero

La terra ha tremato in modo violento, questa volta a notte fonda, nei Campi Flegrei. Il terremoto si è avvertito alle 4.55 di oggi, lunedì 1 settembre 2025, a Napoli e nella zona dei Campi Flegrei, a 4 chilometri da Pozzuoli. La magnitudo maggiore è stata di 4.0, epicentro la zona della solfatara. Secondo le prime comunicazioni date sul sito Ingv, la scossa si è avuta a meno di un chilometro di profondità.

DOVE SI È SENTITO DI PIÙ

Tanta paura per molti cittadini che hanno sentito distintamente il terremoto, ne sono stati svegliati e hanno commentato sui social da Fuorigrotta, dal Vomero e da Pozzuoli e Monteruscello. “Fusaro (Bacoli) sentita, i cani urlavano e si lamentavano come i lupi, dopo due minuti l’ha rifatta, non si dorme più”; e ancora “a Bagnoli sentita una forte e lunga ed attaccate almeno altre due/tre”. Non mancano le preoccupazioni: “Ma non è normale, scosse continue da più di 10 ore. ogni 2-3 min e nessuno dice niente- si domanda una cittadina- anche di magnitudo più alte che si susseguono ma cosa deve accadere?”; e poi: “Scossa forte a Posillipo”, “Sentita a Napoli centro”.

Come confermano i commenti, non è stato un evento isolato: nelle ultime 24 ore sono stati 23 gli eventi sismici registrati nella zona. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli).

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)