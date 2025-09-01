Dal 5 al 21 settembre 2025, Palazzo Esposizioni Roma presenta la mostra Carlo D’Orta. Astrazioni architettoniche a cura di Fabio Mongelli

«Se si desidera insegnare all’occhio umano a vedere in una nuova maniera, è necessario mostrargli oggetti quotidiani e familiari da prospettive, situazioni e angolazioni totalmente diverse».

Aleksandr Rodčenko

Dal 5 al 21 settembre 2025, Palazzo Esposizioni Roma presenta la mostra “Carlo D’Orta. Astrazioni architettoniche”, a cura di Fabio Mongelli, promossa da Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e Azienda Speciale Palaexpo.

Carlo D’Orta (nato a Firenze nel 1955) usa la macchina fotografica per estrarre dalla realtà immagini pittoriche che restano molto spesso celate allo sguardo. I suoi soggetti principali riguardano le architetture e la sua arte fotografica consiste nella ricerca dell’astrazione geometrica attraverso sovrapposizioni, intrecci di strutture architettoniche e particolari prospettive. A questa ricerca sono dedicate le serie esposte presso la Sala fontana di Palazzo Esposizioni Roma intitolate Biocities, Geometrie Still Life, Vibrazioni e Paesaggi Surreali.

Le serie Biocities e Geometrie Still Life traggono ispirazione dall’arte astratta di Piet Mondrian, Kazimir Malevič, El Lissitzky, come da Mark Rothko e Peter Halley, dalla fotografia di Franco Fontana e Lucien Hervé e, talvolta, anche dalle visioni metafisiche di Giorgio de Chirico.

Le serie Vibrazioni e Paesaggi Surreali sono invece dedicate a una ricerca di immagini di astrazione informale o surrealista. Qui l’obiettivo si concentra su vetrate di cristallo e lastre metalliche che riflettono, deformandole, le architetture tutt’intorno, producendo giochi di forme, luci e colori imprevedibili, traendo ispirazione profonda anche dal Futurismo di Balla, Boccioni, Carrà e Severini e, soprattutto, dalla lezione visionaria dell’architetto catalano Antoni Gaudì.

Opere di grande formato di Carlo D’Orta si trovano esposte in importanti sedi istituzionali, tra cui il Centro Congressi della Banca d’Italia a Roma, la sede dell’Ordine degli Avvocati presso il Palazzo Giustizia di Milano, la Camera dei Deputati, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il Museo dell’Archivio Centrale dello Stato, l’EUR S.p.A e la LUISS a Roma, il Consolato Generale d’Italia a New York, gli Istituti Italiani di Cultura a New York e Monaco di Baviera, l’Ordine degli Architetti a Stoccarda, il Consiglio Regionale della Campania, e in molte collezioni private in Italia e all’estero.

Informazioni

Palazzo Esposizioni Roma – Sala fontana

Roma, Via Milano 13 – Roma

www.palazzoesposizioniroma.it

Facebook: @PalazzoEsposizioni | Instagram: @palazzoesposizioni | Twitter: @Esposizioni

Orari: dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 20.00 – lunedì chiuso

Ingresso gratuito