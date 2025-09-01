L’oroscopo di oggi, lunedì 1 settembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, lunedì 1 settembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Urano incontra il nostro Nettuno, e il clima diventa carico di promesse, aspettative, novità. Sintonizziamoci sulle possibilità che il futuro ci offre. Riguardo agli obiettivi che ci siamo prefissati, non riusciamo a centrare il bersaglio, qualcosa rimane in sospeso.
Toro
Qualche rallentamento sul fronte professionale mette in circolo ansia e timore. Fortunatamente dei cari amici ci aiutano a sdrammatizzare. Per la buona gestione delle risorse a disposizione, facciamo scelte accorte nell’alimentazione e nello stile di vita.
Gemelli
Il sestile Urano-Nettuno non stravolge le cose, ma ci invia un segnale sottile di come possiamo essere artefici di cambiamenti interiori e non solo. Occasioni da cogliere al volo? Ne troviamo a volontà, il nostro intuito però scova le migliori. Fidiamoci.
Cancro
Una netta ripresa sul piano emotivo, grazie alla Luna: da che ci sentivamo pigri e stanchi, oggi torniamo a essere allegri e fiduciosi. Il trigono lunare a Giove è un ottimo ricostituente, così come la creatività l’autentico motore della vita.
Leone
Un venerdì energico, frizzante. Predisponiamoci ad agire aggiustando il tiro anche in itinere: ciò che davamo per scontato non è detto che lo sia. Progetti innovativi, possibilità di esprimere noi stessi con estro e originalità, questo è il premio che ci aspetta.
Vergine
Ci capita di ripercorrere con la mente vecchie imprese e di provare un senso di soddisfazione per averle portate a compimento. Ci meritiamo i complimenti. Affrontiamo i problemi economici con il naturale senso pratico, ma aggiungiamo la fiducia nella buona sorte.
Bilancia
La giornata si prospetta discreta, a patto che l’invito alla collaborazione parta da noi: chi ci è attorno è disponibile, aspetta un nostro gesto. Investiamo su noi stessi. Prendiamoci del tempo per riflettere, raccogliamo le risorse per migliorare.
Scorpione
La Luna in congiunzione in fatto di volontà e intuito è una benedizione, e in più oggi, grazie a Giove, ci agevola negli affari, nelle finanze e in amore. Stupefacente il connubio fra la razionalità e la fantasia, il coraggio e l’entusiasmo. L’impossibile diventa reale.
Sagittario
Se una nostra iniziativa non va come sperato, abbiamo però la soluzione in tasca. Osserviamola al microscopio, modifichiamo la strategia e riproviamo. Su come scongiurare la monotonia nella vita di coppia, ci riveliamo dei maestri, ma oggi non siamo tanto in vena.
Capricorno
Certi giorni godiamo di una calma che farebbe invidia a un monaco zen: pur di fronte a qualche disguido pratico, riusciamo a rimanere imperturbabili. Le ambizioni sono come bambini da accudire. Culliamole e diamo loro il nutrimento per crescere.
Acquario
Può capitare che un imprevisto rivoluzioni i programmi odierni, specialmente se la nostra organizzazione sembra fare acqua da tutte le parti. Alcuni contrasti in famiglia sono facilmente superabili con l’ascolto attivo e l’empatia. Pochi giri di parole.
Pesci
La voglia di abbandonarci al flusso delle emozioni è forte, ci trattiene soltanto la consueta diffidenza e il timore di renderci ridicoli. Non complichiamoci la vita con fantasie amorose su un collega che ha la testa altrove e la fede al dit