Il film “The Island” in onda oggi su Rai 4: la trama

Lunedì 1° settembre, alle 21:20, Rai 4 propone il thriller d’azione “The Island” (2023) con Michael J. White (“Spawn”, “Il cavaliere oscuro”): la trama

Lunedì 1° settembre, alle 21:20, Rai 4 propone il thriller d’azione “The Island” (2023). Quando suo fratello viene assassinato, l’ufficiale di polizia di Los Angeles Mark lascia la città per tornare sull’isola in cui è cresciuto, alla ricerca di risposte e di vendetta. Girato nelle splendide location caraibiche di Saint Kitts e Nevis, set scelto anche da James Cameron per ricostruire il pianeta Pandora nella saga “Avatar”, “The Island” è un robusto revenge-movie che guarda ad alcuni cliché del genere per dar vita a una storia avvincente e piena di ritmo.

Diretto da Shaun Paul Piccinino, “The Island” comprende un cast internazionale composto da Michael J. White (“Spawn”, “Il cavaliere oscuro”), Jackson Rathbone (“The Twilight Saga”) e Edoardo Costa (“Non-Stop”, “Die Hard – Vivere o morire”).