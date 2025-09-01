Il 4 e 5 settembre sarà sciopero dei treni: possibili cancellazioni o variazioni

Proclamato uno sciopero nazionale dei treni dalle ore 21:00 di giovedì 4 alle ore 18:00 di venerdì 5 settembre. Le corse potranno subire cancellazioni o variazioni

Arriva il primo sciopero di settembre per i treni del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Alcune sigle sindacali autonome hanno proclamato uno sciopero nazionale del personale dalle ore 21:00 di giovedì 4 alle ore 18:00 di venerdì 5 settembre. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni.

Per il trasporto Regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00. Gli elenchi dei servizi garantiti sono consultabili sull’Orario ufficiale Trenitalia e su www.trenitalia.com, per Trenord sul sito www.trenord.it e per Trenitalia Tper sul sito www.trenitaliatper.it

L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce e fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali. In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.

Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito trenitalia.com, il sito trenord.it o tramite l’App di Trenord, sito trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.

