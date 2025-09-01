Formula 1: Oscar Piastri vince il Gran Premio d’Olanda, disastro Ferrari

Formula 1, in Olanda vince Piastri. Disastro Ferrari: doppio ritiro. Si torna in pista tra pochi giorni, con il Gran Premio d’Italia dal 5 al 7 settembre

Oscar Piastri vince il Gran Premio d’Olanda, quindicesima prova del Mondiale di F1. L’australiano della McLaren domina sul circuito di Zandvoort dopo essere partito in pole position e accumula un cospicuo vantaggio in testa alla classifica iridata, complice il ritiro nel finale (per una rottura) del compagno di squadra Lando Norris, fino a quel momento secondo. Alle spalle di Piastri chiude dunque l’idolo di casa, Max Verstappen (Red Bull), mentre è terzo un sorprendente Isack Hadjar, sulla Racing Bulls, al primo podio in carriera per regalare una gioia alla scuderia di Faenza.

Delusione in casa Ferrari. Prima Lewis Hamilton e poi Charles Leclerc sono stati costretti al ritiro: il britannico finisce da solo a muro, mentre il monegasco viene spinto fuori da Antonelli.

La gara di Hamilton dura 23 giri. Poi il sette volte campione del mondo, che aveva lamentato difficoltà nel gestire la sua monoposto, finisce a muro alla parabolica.

Trenta giri dopo tocca al compagno di squadra Leclerc. Il monegasco, protagonista fino a quel momento di un duello a distanza con Russell, chiude la sua corsa per colpa di Kimi Antonelli. La giornata no della Ferrari – alla vigilia dell’appuntamento di Monza – si completa al 53esimo giro: Leclerc rientra per il cambio gomme (strategia poi criticata in un dialogo radio con il suo muretto) e quando torna in pista è subito contatto con Antonelli. Il bolognese arriva da dietro e tenta il sorpasso ma la sua traiettoria si allarga verso quella del ferrarista e lo centra spingendolo verso il muro e al ritiro. Il pilota della Mercedes riesce a raggiungere i box nonostante lo pneumatico anteriore destro distrutto, riparte dalla settima posizione ma gli viene inflitta una prima penalità di 10 secondi per aver causato lo scontro e poi una seconda sanzione da 5 per aver superato i limiti di velocità nella pit lane. Finirà 14esimo, fuori dalla zona punti.

Si torna in pista tra pochi giorni, con il Gran Premio d’Italia dal 5 al 7 settembre.

Questa la classifica Piloti: Piastri 309 punti, Norris 275 e Verstappen 205 nei primi tre posti; Leclerc e Hamilton rispettivamente quinto (151 punti) e sesto (109); settimo Antonelli (64).

Questa la classifica Costruttori: McLaren al comando con 584 punti, Ferrari seconda con 260, terza la Mercedes a quota 248. Red Bull quarta con 214.

VASSEUR: “UNA DOMENICA DIFFICILE, SPERIAMO CONDIZIONI MIGLIORI A MONZA”

“E’ una domenica difficile in un weekend difficile, nel complesso è andata molto male anche se avevamo recuperato il passo gara”. Così Fred Vasseur, team principal della Ferrari, nel commento ai microfoni di SkySport.

“Hamilton forse è andato troppo largo in curva e ha toccato, ma nel complesso ha fatto un ottimo lavoro ed è stato parte integrante del recupero della squadra. Leclerc è stato un po’ aggressivo su Russell ma a Zandvoort se vuoi superare devi esserlo o resti dietro. E’ un peccato in generale aver fatto una così bella prima parte di gara e poi finire con un ritiro”, ha analizzato Vasseur. Quanto alla possibilità di una sanzione per il monegasco proprio per il sorpasso su Russell, ha aggiunto: “Sarebbe una decisione molto severa se venisse comminata una penalità”.

La prossima settimana si torna in pista a Monza per il Gran Premio d’Italia. “Ci aspettiamo di essere in condizioni migliori, sarà importante iniziare meglio già dal venerdì. Ai tifosi dico grazie per il vostro supporto (in italiano, ndr)”, ha concluso.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)