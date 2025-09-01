Ferrara: palpeggia una ragazza e aggredisce il fidanzato, denunciato un 42enne

Ferrara, palpeggia la ragazza e picchia il fidanzato: denunciato un 42enne. I due stavano cercando di aiutarlo dopo che era caduto da una bici

I Carabinieri della stazione di Ferrara hanno denunciato in stato di libertà alla Procura estense, giovedì scorso, un 42enne ritenuto il presunto autore di una violenza sessuale ai danni di una 30enne e di lesioni personali al ragazzo della vittima, anch’egli 30enne. Lo fanno sapere gli stessi militari, precisando che l’episodio è avvenuto nelle prime ore del mattino del 17 agosto, lungo la distesa di chioschi presenti nella darsena cittadina.

LA VICENDA

Il 42enne, dettagliano i Carabinieri, “ha tentato di approcciare maldestramente due coppie di amici con la scusa di una sigaretta e, non contento, ha insistito per avere una conversazione con loro”. I quattro, infastiditi e preoccupati per l’invadenza dell’uomo, a quel punto hanno deciso di rincasare, ma una delle due coppie si è fermata da un rivenditore di alimentari per consumare un’ultima bevanda. Lungo il tragitto i due ragazzi hanno incrociato nuovamente il 42enne, che ha chiesto loro di offrirgli una birra. La coppia, forse per timore e per liberarsi dei lui, ha acconsentito alla richiesta, e dopo aver bevuto qualche sorso di birra il 42enne si è allontanato sulla sua bicicletta, finendo però a terra dopo qualche metro. I due giovani si sono avvicinati per soccorrerlo, e a quel punto l’uomo “ha approfittato della vicinanza alla ragazza per palpeggiarla”. Il fidanzato ha reagito allontanando la mano del 42enne, che per tutta risposta lo ha preso a pugni in faccia “facendolo cadere a terra assieme alla compagna, intervenuta per allontanare l’aggressore”.

LA COPPIA TRASPORTATA IN PRONTO SOCCORSO

La coppia è stata soccorsa e trasportata al Pronto soccorso di Cona, dove le ferite del 30enne sono state giudicate guaribili in 40 giorni, mentre il 42enne, dopo essere stato rintracciato, è stato denunciato per violenza sessuale e lesioni personali gravi.

