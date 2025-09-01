Dalla Sicilia alla Lombardia nell’ultima settimana di Camper su Rai 1

Peppone Calabrese tornerà a portare il pubblico nel cuore più autentico dell’Italia nell’ultima settimana di “Camper”, in onda da lunedì 1 a venerdì 5 agosto alle 12.00 su Rai 1. Per tutta la settimana, Marco Di Buono sarà a Palazzolo Acreide in provincia di Siracusa, tra sapori e sapere, incontri magici con chi fa dell’eccellenza enogastronomica siciliana un’arte quotidiana.

Lorenzo Branchetti condurrà gli spettatori tra gli scorci e i borghi pieni di fascino di Castiglione di Sicilia, Acitrezza, Acicastello e Castroreale, in provincia di Catania e Messina. A seguire, tappa tra le dolci colline piemontesi di Ricaldone e Bosco Marengo, in provincia di Alessandria. Un viaggio tra memorie, architetture e storie di un’Italia vera.

Il mare ha ancora tanto da offrire ed Elisa Silvestrin lo racconterà con un itinerario che attraversa la Sardegna e il Cilento, in Campania: da Palau a Santa Teresa Gallura, passando per le acque cristalline di Rena di Levante e Porto Istana, in provincia di Olbia-Tempio, fino all’atmosfera accogliente di Marina di Camerota, in provincia di Salerno.

Tra danze, racconti popolari e tradizioni che resistono al tempo, Annalisa Baldi sarà a Marciana Marina, in provincia di Livorno, al Torneo dei Borghi a Susa, in provincia di Torino e nella suggestiva Offagna Medievale ad Ancona.

Tra i banchi del mercato storico di Alghero, in provincia di Sassari, Marco Scorza darà consigli per essere chic senza spendere troppo. E per un tocco di stile intramontabile, tappa obbligata a Montappone, nel cuore della provincia di Fermo, dove il cappello di paglia diventa protagonista dell’estate.

Per il momento dell’aperitivo Cristina Rinaldi svelerà idee insolite tra le montagne della Calabria, a Morano Calabro, in provincia di Cosenza, per l’Aperi-trekking, per poi raggiungere il litorale della movida di Schiavonea.

Gloria Aura Bortolini accompagnerà gli spettatori in una passeggiata tra arte e natura nel Giardino André Heller di Gardone Riviera, in provincia di Brescia, un luogo da sogno dove ogni angolo è una sorpresa per i sensi.

Daria Luppino ritaglierà un momento di riflessione e meraviglia al Santuario di Santa Maria dell’Isola di Tropea, nella provincia di Vibo Valentia, mentre con Valentina Caruso esplorerà la suggestiva Piramide Etrusca di Bomarzo, nel cuore della provincia di Viterbo, un luogo carico di storia e mistero dove natura e archeologia si incontrano tra le meraviglie della Tuscia.

E in studio, tra sorrisi e nuovi inizi, non mancheranno gli ospiti: Elisa Isoardi, Davide De Marinis con la sua musica, e i Terconauti con la loro ironia.