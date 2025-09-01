“Camper in viaggio” su Rai 1 alla scoperta delle coste liguri

Volge al termine sulle coste della Liguria il viaggio estivo di “Camper in viaggio”, il programma di Rai1 condotto da Alessia Mancini e Tinto

Volge al termine sulle coste della Liguria il viaggio estivo di “Camper in viaggio”, il programma di Rai1 condotto da Alessia Mancini e Tinto con la partecipazione di Umberto Broccoli, in onda da lunedì 1 a venerdì 5 settembre alle 11.30. Il percorso prende il via a Camogli, storica “città dei mille bianchi velieri”, tra racconti marinari, visita all’Abbazia di San Fruttuoso e assaggi di tradizioni gastronomiche come la focaccia di Recco.

A Portofino, il borgo simbolo della dolce vita, si parla del mito internazionale legato al jet set, ma anche di storia locale e di natura, con un finale giocoso nella baia di Paraggi.

Spazio poi a Santa Margherita Ligure: tra la scoperta del borgo e della tradizionale pesca ai gamberi rossi, non mancano lezioni di merletti al tombolo e sfide a pallanuoto in mare. A Rapallo, oltre al borgo e all’agricoltura eroica, sono protagonisti il basilico e il mortaio, con una sfida all’ultimo pesto. A chiudere la settimana, una giornata speciale dedicata al pescaturismo e all’esplorazione dell’Area Marina Protetta di Portofino, tra sostenibilità, biodiversità e incontri con chi il mare lo vive e lo protegge ogni giorno.

“Camper in viaggio” da una idea di Angelo Mellone e Marco Zampetti, conducono Tinto e Alessia Mancini con la partecipazione di Umberto Broccoli. Un programma di Giuseppe Raffo e di Andrea Caterini, Francesco Lucibello, Angelica Marotta, Domenico Nucera, Isabella Perugini, Marco Zampetti. Capo progetto Ivano Servi, a cura di Valentina Loreto. Produttori esecutivi Alessandra Badioli e Alessandro Rossi. Regia di Ciro D’Aniello.