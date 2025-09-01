Accadde oggi: 21 anni fa la scomparsa di Denise Pipitone

Ventuno anni fa la scomparsa di Denise Pipitone: dal 2004 non si hanno più notizie della bambina. Piera Maggio e Pietro Pulizzi, mamma e papà: “Ci manchi in ogni cosa”

Il primo settembre 2004 Denise Pipitone scompariva nel nulla dalla sua casa di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. La piccola aveva quasi 4 anni, era nata il 26 ottobre 2000. Da quel giorno sono passati 21 anni, tra ricerche, indagini e appelli. “Ci manchi in ogni risata, in ogni canzone, in ogni angolo della nostra vita. Il tuo ricordo è un faro nella notte, e ancora ci manchi in ogni cosa che facciamo. Ogni giorno pensiamo a te, desiderando di poterti riabbracciare e colmare questa mancanza che ci opprime“, scrivono i genitori – Piera Maggio e Pietro Pulizzi – in uno dei post dedicati oggi alla bambina.

“Il dolore che non si affievolisce, anzi, ogni anno che passa si acuisce sempre di più”, sottolineano in un altro messaggio. Poi lo sfogo: “La sensazione di ingiustizia per chi ha causato sofferenza, mentre noi ne portiamo il peso, è straziante. È difficile accettare che il male possa rimanere impunito, mentre le conseguenze ci perseguitano. Stiamo pagando sulla nostra pelle gli insuccessi degli altri, un ergastolo del dolore a vita… Evviva la giustizia!”.

Da sempre alla ricerca della verità, Piera Maggio in un post passato della sua pagina Instagram ha ribadito: “Alcune persone sanno cosa accadde a Denise il primo settembre 2004, ma non hanno il coraggio e l’onestà di dire la verità”.

