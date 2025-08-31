Venezia 82, Michele Riondino mostra la bandiera della Palestina

Mostra del Cinema: al suo arrivo al Lido di Venezia Michele Riondino ha scelto di lanciare un messaggio di solidarietà nei confronti della Palestina

Al suo arrivo al Lido di Venezia Michele Riondino ha scelto di lanciare un messaggio di solidarietà con la Palestina. L’attore e regista italiano ha mostrato la bandiera palestinese come sfondo del proprio cellulare, un gesto simbolico che si inserisce nel percorso di impegno civile e umanitario che lo contraddistingue. Riondino, da tempo vicino alla causa di Gaza, ha già manifestato in diverse occasioni la sua sensibilità nei confronti delle vicende mediorientali, sottolineando la necessità di non restare indifferenti di fronte alle sofferenze della popolazione civile.

Michele Riondino è all’82esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia con l’horror (fuori concorso) ‘La valle dei sorrisi’ di Paolo Strippoli. Il film si svolge a Remis un paesino nascosto in una valle isolata tra le montagne dove i suoi abitanti sono tutti insolitamente felici. Sembra la destinazione perfetta per il nuovo insegnante di educazione fisica, Sergio Rossetti (Michele Riondino), tormentato da un passato misterioso. Grazie all’incontro con Michela, la giovane proprietaria della locanda del paese, il professore scopre che dietro questa apparente serenità, si cela un inquietante rituale: una notte a settimana, gli abitanti si radunano per abbracciare Matteo Corbin, un adolescente capace di assorbire il dolore degli altri. Il tentativo di Sergio di salvare il giovane risveglierà il lato più oscuro di colui che tutti chiamano l’angelo di Remis. Il film prodotto da Fandango e Nightswim con il sostegno della Friuli Venezia Giulia Film Commission – Promoturismo FVG, sarà al cinema dal 17 settembre.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)