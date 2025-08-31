Us Open, Sinner vince in rimonta contro Shapovalov e ora sfiderà Bublik

Us Open, Sinner vince di rimonta contro Shapovalov. Agli ottavi affronterà Bublik: i confronti diretti dicono 4-2 per l’azzurro

Jannik Sinner affronterà Aleksandr Bublik negli ottavi degli Us Open di tennis. Il kazako ha avuto ragione al quinto set dello statunitense Tommy Paul, crollato alla fine di una partita infinita. Il punteggio: 7-6, 6-7, 6-3, 6-7, 6-1.

“Nella seconda settimana diventa sempre più difficile sia fisicamente sia mentalmente– ha detto Sinner in conferenza stampa dopo il suo match vinto contro Denis Shapovalov rispondendo a una domanda sui possibili avversari negli ottavi- Ho grande rispetto per Alexander: ha vinto l’ultimo scontro su erba, è un grande battitore ed è imprevedibile“.

I confronti diretti dicono 4-2 per l’azzurro. Bublik si è imposto entrambe le volte sull’erba di Halle, l’ultima quest’anno a giugno.

SINNER VINCE DI RIMONTA: E’ AGLI OTTAVI

Jannik Sinner è approdato agli ottavi degli Us Open di tennis. Sui campi di Flushing Meadows a New York, l’azzurro, dopo avere perso il primo set del suo torneo, ha vinto in rimonta contro il canadese Denis Shapovalov imponendosi con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-3, 6-3. L’altoatesino, non sempre preciso al servizio e autore di qualche errore di troppo, ha faticato forse più del previsto: sotto anche nel terzo set 3-0, ha però infilato nove game di fila facendo girare il match.

Come successo per la sfida con l’australiano Alexei Popyrin, per il numero 1 al mondo è stata una ‘rivincita’ rispetto alla sconfitta subita nell’unico precedente che c’era stato tra i due: Shapovalov infatti aveva vinto nel 2021 agli Australian Open.

Per Sinner è stata la 20esima vittoria a New York e il successo numero 24 consecutivo negli Slam sul cemento.

“E’ stata una partita durissima, ma sono ancora qui“. Le parole di Jannik Sinner dopo il successo in rimonta contro Shapovalov.

“Sapevo che avrei dovuto giocare a un livello alto- ha detto ancora l’azzurro-. Lui poi ha cominciato benissimo e io sono dovuto stare lì, tenere fisicamente e mentalmente. E’ andata bene. Voglio anche dire grazie al pubblico per il sostegno”.

“Adesso guardo alla prossima partita, al percorso che diventa sempre più difficile e impegnativo– Questo torneo per me è sempre speciale, vediamo come andrà” ha concluso Sinner.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)