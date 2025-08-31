“Un giorno in pretura” da oggi su RaiPlay presenta “Il vizio del lupo”

“Un giorno in pretura” presenta “Il vizio del lupo”. Disponibile in streaming su RaiPlay, in anteprima assoluta, in vista della nuova stagione, dal 7 settembre

In occasione della partenza della nuova stagione televisiva, prevista per domenica 7 settembre in seconda serata, sempre su Rai 3, “Un giorno in pretura” presenta la puntata inedita “Il vizio del lupo”, dal 31 agosto in anteprima esclusiva su RaiPlay.

Tribunale di Sassari: la Corte deve stabilire se Speranza Ponti, scomparsa da Alghero nel dicembre del 2019, e il cui corpo fu rinvenuto un mese dopo, sia stata uccisa dal suo compagno Massimiliano Farci.

L’imputato, che gestiva una pizzeria assieme alla compagna, al momento della scomparsa viveva in regime di semilibertà, dopo aver scontato vent’anni di carcere per un omicidio commesso per impossessarsi di un’auto di lusso, una Lotus Rossa.

Ma Farci, che si presenta oggi come un uomo completamente diverso, si dichiara innocente. E sostiene che Speranza Ponti si è suicidata, e di essersi limitato a nasconderne il corpo.