“Sulla Via di Damasco” oggi su Rai 3 racconta don Oreste Benzi

Domenica 31 agosto alle 8.30 su Rai 3 nuovo appuntamento con “Sulla Via di Damasco”, il programma di approfondimento culturale e religioso dedicato al tema del cattolicesimo di Rai Cultura. Conosciuto come “il folle di Dio” e “prete degli ultimi”, Don Oreste Benzi ha dedicato la sua vita agli emarginati, diventando un profeta e testimone di misericordia. In questa puntata Eva Crosetta ripercorrerà la straordinaria vita e l’eredità di quest’uomo che ha vissuto la fede in carità concreta.

Partendo dalla sua Parrocchia della “Resurrezione” a Grottarossa, Rimini, il programma proporrà un’intervista esclusiva a Matteo Fadda, responsabile generale dell’Associazione Papa Giovanni XXIII, successore di don Benzi, che condividerà ricordi, aneddoti e riflessioni sul modo in cui il prete romagnolo con la tonaca lisa, è riuscito a cambiare la storia di migliaia di persone, grazie all’incrollabile convinzione che ogni vita ha il diritto di esistere.

Con immagini di archivio e testimonianze, si renderà omaggio a questo “infaticabile apostolo della carità”, capace di ispirare azioni di bene e di speranza ancora oggi.

All’interno del programma anche una lunga intervista a Silvia e Yan e la loro casa-famiglia della comunità Giovanni XXIII, dove “curare” sé stessi e gli altri, sperimentando la bellezza di essere “famiglia.”