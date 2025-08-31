Oggi su Rai 1 “A Sua Immagine” e Sant’Agostino

Agostino d’Ippona è anche il santo che ha dato origine all’ordine agostiniano, quello a cui appartiene papa Leone XIV. “A Sua Immagine” gli dedica la puntata

La fine del mese di agosto coincide, per la Chiesa cattolica, con la memoria di uno dei suoi santi più significativi, Agostino e di sua madre Santa Monica. E Agostino d’Ippona è anche il santo che ha dato origine all’ordine agostiniano, quello a cui appartiene papa Leone XIV. “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda domenica 31 agosto alle 10.30 su Rai 1, ha quindi scelto di dedicare la puntata di domenica proprio alla figura di questo santo.

Sant’Agostino ha lasciato numerose testimonianze del suo pensiero, attraverso il suo testo più conosciuto, le Confessioni, che ne definisce anche la biografia, ma anche grazie ai suoi numerosissimi altri scritti, che costituiscono una delle principali ossature della teologia cristiana. Il programma si occuperà di questi contenuti, storici e filosofici, ma centrerà la propria attenzione anche sulla vicenda umana del Santo. Alcuni servizi mostreranno i luoghi più significativi a lui dedicati, ma anche ricostruzioni della sua esistenza. Lorena Bianchetti si addentrerà nel racconto in compagnia di padre Pasquale Cormio, agostiniano, e di Agostino Giovagnoli, storico.

A seguire alle 10.55, dopo il notiziario con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai 1, trasmessa dalla Basilica del Santissimo Rosario in Francavilla Fontana.

Alla fine della S. Messa spazio alla rubrica “Dentro il Giubileo” e, alle 12.00, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Leone XIV da Piazza San Pietro.