Nella nuova stagione di Affari Tuoi arriva il pacco nero

Torna Affari Tuoi: il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino riparte con uno studio rinnovato e con una novità nel meccanismo di gara
Dopo lo straordinario successo della scorsa stagione, Affari Tuoi e Stefano De Martino tornano tutti i giorni, da martedì 2 settembre, nell’access prime time di Rai 1. Il celebre gioco dei pacchi, che appassiona ogni sera milioni di spettatori, prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, riparte con uno studio rinnovato e con una novità nel meccanismo di gara.
Nel gioco, infatti, tra i 20 pacchi con un valore tra 0 e 300.000 euro sarà presente anche il Pacco Nero, del quale nessuno – nemmeno il Dottore – conosce il contenuto.
Confermato, invece, il gioco finale della “Regione fortunata” che, anche in questa edizione, consentirà di dare un’altra chance ai concorrenti non contenti dell’evoluzione della loro partita.
Anche quest’anno il programma sarà abbinato alla Lotteria Italia, non solo nel tradizionale appuntamento in prime time del 6 gennaio, con l’estrazione finale dei biglietti fortunati dei premi di prima categoria, ma anche con un appuntamento quotidiano che vedrà assegnare dei premi ai possessori dei biglietti estratti.