Meteo: inizio di settembre con una perturbazione poi torna il caldo

Settembre inizia con il maltempo, poi ritorna l’anticiclone: fino al prossimo weekend caldo senza eccessi per un ultimo assaggio di estate

“L’estate non è ancora finita. Dopo alcuni giorni di instabilità, l’Italia si prepara a salutare l’ultima parte dell’estate con una buona notizia: una rimonta anticiclonica porterà una fase di tempo stabile e piacevole per diversi giorni ma non durerà molto”. Lo scrivono i meteorologi de ilmeteo.it.

Lunedì 1 settembre, però, dicono gli esperti, “segnerà non solo l’inizio dell’autunno meteorologico, ma anche l’avvio di una nuova fase meteo instabile che interesserà molte regioni del nostro Paese, a causa dell’arrivo di una perturbazione atlantica: le regioni del Nord e del Centro saranno le prime ad affrontare piogge battenti, temporali violenti e grandinate, con la possibilità di fenomeni a carattere di nubifragio, specialmente in Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Particolare attenzione anche alla Liguria di Levante, alla Toscana interna e costiera, e al Lazio centro-settentrionale, dove gli accumuli previsti, uniti alla saturazione del suolo, potrebbero rendere concreto il rischio di allagamenti localizzati”.

Da mercoledì 3 settembre inizierà “una graduale, ma decisa transizione verso condizioni meteo più stabili. La dinamicità che ha caratterizzato il meteo degli ultimi giorni si allontanerà progressivamente, lasciando spazio all’alta pressione. Se l’inizio della settimana sarà ancora segnato dal maltempo, già dal 3 settembre l’anticiclone comincerà a farsi sentire, garantendo un netto miglioramento”. Il picco di questa fase anticiclonica “si avrà soprattutto nel weekend del 6-7 Settembre. Si tratterà di un’autentica estate settembrina con giornate soleggiate e temperature in deciso rialzo, ma senza esagerazioni. I valori previsti toccheranno punte di 27-30°C al Centro-Nord e 33-34°C solo al Sud, garantendo un fine estate all’insegna del caldo (senza troppi eccessi) e del sole. Ombrelli e piogge resteranno quindi un ricordo per qualche giorno, mentre l’Italia potrà godere di giornate estive quasi in piena regola”, conclude ilmeteo.it.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)