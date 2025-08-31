In arrivo la nona edizione del Festival del Paesaggio di Anacapri a cura di Arianna Rosica e Gianluca Riccio, dal titolo “Travelogue. Paesaggi con rovine”
Il Festival del Paesaggio di Anacapri rielabora il tema del viaggio in Italia, riflettendo sul valore culturale e iconografico delle rovine. Quest’anno nel programma del Festival si inserisce anche la rassegna RUINA dedicata a giovani artiste emergenti, realizzato grazie al sostegno del Ministero della Cultura e di SIAE.
In questa occasione, verrà assegnato per la prima volta il Premio Jumeirah Capri Palace a due artisti che partecipano al Festival. La giuria è presieduta da Cristiana Perrella (Presidente) – Direttrice Museo Macro, Roma, Aldo Cazzullo – Giornalista e Vicedirettore del Corriere della Sera, Angela Tecce – Presidente Fondazione Donnaregina / Museo MADRE, Brunella Trimarco – Presidente della Fondazione Tridama, Ermanno Zanini – Vicepresidente Jumeirah Group e General Manager Jumeirah Capri Palace.
FESTIVAL del PAESAGGIO di ANACAPRI 7 settembre — 3 novembre 2025
a cura di Arianna Rosica e Gianluca Imparato
Travelogue. Paesaggi con rovine
Angelo Mosca, Masbedo, Katarina Löfström, Alessio de Girolamo, Sislej Xhafa, Luca Pancrazzi
RUINA con il sostegno del Ministero della Cultura e di Siae.
Clarissa Baldassarri, Morena Cannizzaro, Maria Cavinato, Carmela De Falco e Irene Macalli
Sislej Xhafa, Paradise, 2003 courtesy the artist