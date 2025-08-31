Il film “Spencer” con Kirsten Stewart stasera su Rai Movie: la trama

Su Rai Movie, domenica 31 agosto, ecco “Spencer” di Pablo Larrain, film in concorso alla Mostra del Lido nel 2021: la trama

Nel giorno della ricorrenza della morte di Lady D, avvenuta il 31 agosto del 1997 e in occasione dell’82esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, su Rai Movie, domenica 31 agosto, ecco “Spencer” di Pablo Larrain, film in concorso alla Mostra del Lido nel 2021.

È il dicembre 1991 quando la famiglia reale britannica si appresta a trascorrere il Natale a Sandrigham, nella tenuta della regina. Il matrimonio fra il principe Carlo e la principessa di Galles attraversa una grave tensione per via della relazione di lui con Camilla Parker Bowles. La festività sarà difficile e tesa per Diana, combattuta fra i doveri nei confronti della corona reale, l’amore per i figli e un desiderio di indipendenza che la sta spingendo sempre più lontana da Buckingham Palace. Il film è diretto da Pablo Larrain. Nel cast Kirsten Stewart nel ruolo della protagonista, Jack Farthing e Timothy Spall.