Il film “Rodeo” ambientato nel mondo del cross su asfalto stasera su Rai 4: la trama

“Rodeo”, ambientato nel mondo del cross su asfalto, è un film francese premiato nella sezione “Un Certain Regard” a Cannes 2022: la trama

Nella prima serata di domenica 31 agosto, Rai 4 propone il sorprendente “coming of age” francese “Rodeo”, ambientato nel mondo del cross su asfalto. Julia sbarca il lunario organizzando piccoli furti ai danni di incauti venditori di motociclette, ma il suo sogno è correre sul circuito dei rider e diventare una campionessa di cross-bitume, uno sport che prevede pericolose acrobazie impennando la moto su un lungo tratto d’asfalto.

Nonostante sia un ambiente in prevalenza maschile e maschilista, Julia riesce a dimostrare tutto il suo coraggio conquistando il rispetto di una nuova “famiglia”: un gruppo di rider spiantati che vivono in un’officina clandestina ai margini di una banlieue parigina e che coinvolgeranno Julia nella preparazione di un grosso colpo. Premiato nella sezione “Un Certain Regard” a Cannes 2022 e al Torino Film Festival nello stesso anno, “Rodeo” porta la firma di Lola Quivoron che si è basata sul suo documentario “Au loin Baltimore” del 2015. Interpretato quasi interamente da attori non professionisti, compresa la magnifica protagonista Julie Ledru, il film ha uno stile rabbioso e realistico che parla di riscatto personale guardando alle realtà della periferia francese.