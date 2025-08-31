Il film cult “L’armata Brancaleone” stasera su Rai Storia: la trama

La trama del film “L’armata Brancaleone” di Mario Monicelli in onda domenica 31 agosto alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Binario Cinema”

Nell’Italia medievale del XI secolo, Brancaleone da Norcia, ultimo spiantato discendente di una nobile famiglia decaduta, si mette a capo di una improbabile banda di miserabili straccioni, e tra mille rocambolesche avventure la guida alla volta della Puglia, per impossessarsi, grazie a una pergamena rubata al suo legittimo proprietario, del feudo di Aurocastro. È il film “L’armata Brancaleone” di Mario Monicelli in onda domenica 31 agosto alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Binario Cinema”.

Il film – del quale soggetto e sceneggiatura sono firmati dallo stesso Monicelli con Age & Scarpelli – ottenne uno strepitoso successo di critica e di pubblico anche grazie a interpreti come Vittorio Gassman, Gian Maria Volonté, Enrico Maria Salerno, Catherine Spaak, Maria Grazia Buccella, Folco Lulli, Barbara Steele, Carlo Pisacane. Tre nastri d’Argento per i costumi (di Piero Gherardi), la musica (di Carlo Rustichelli) e la fotografia (di Carlo Di Palma).